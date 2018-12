TIARET : Une enseignante cause une hémorragie interne à un élève

Actuellement, l’élève M.K, est hospitalisé au niveau de l’hôpital "Youssef Damerdji" et fort probable qu'il fera l’objet d'une intervention chirurgicale, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée qui ajoute que cet incident a eu lieu à l’école "Larbi Ben M'hidi",implantée à la cité "Bouhenni" de la ville de Tiaret après des altercations entre deux élèves qui ont eu lieu dans la cour de l’école .Un mobile qui a incité l'enseignante à intervenir et dans un moment d'inattention, elle a dirigé un coup de pied à l’élève en question, lequel a été pris d'un malaise et le voyant dans cet état, le gardien de l’école l'a fait sortir en dehors de l’école et quelques minutes après, cet élève a été découvert par son voisin dans une situation critique et en urgence, il a été évacué à l’hôpital et selon une source hospitalière, l’élève en question a fait l’objet d'une hémorragie d'intestins comme le confirment les cliches-radio. Les parents de cet élève s’inquiètent sur le sort de leur enfant eu égard à l'approche des examens et les conséquences des suites de cet incident et revendiquent l'ouverture d'une enquête. Nous y reviendrons avec plus de détails.