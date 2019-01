TIARET : Une cité ‘’AADL’’ sans eau depuis plus d’une semaine !

Le calvaire des 500 familles de la cité ‘’AADL" de Tiaret parait s’éterniser et la pénurie d'eau commence à trouver adresse après 8 jours, apprend-on auprès de certains pères de famille qui ajoutent qu'ils sont contraints de faire recours aux colporteurs pour l'achat de citernes d'eau à 1500 dinars. Une situation maîtrisable par les responsables du secteur concerné, cependant les poches des pères de famille ne peuvent supporter ces frais supplémentaires .Cette cité, auparavant était approvisionnée en eau tous les 2 jours mais l'on ignore les vrais dessous de cette pénurie,déclarent ces pères de famille avec un air de grand mécontentement et pour d'amples informations, le journal «Réflexion" s'est rapproché du directeur de l’Algérienne des eaux de Tiaret qui nous a informé que ces pénuries d'eau ont été dues à des coupures d’électricité suites aux intempéries qui ont sévi au niveau du barrage Benkhedda et qu'en collaboration avec la Sonelgaz,on a pu maîtriser la situation à une heure tardive de la nuit et que tout est rentré dans l'ordre.