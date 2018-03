TIARET : Une année de prison pour un notaire escroc

Ce jeudi 8 mars 2018, le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret a ordonné la mise sous mandat de dépôt avec un verdict d’une année de prison et une amende de 4 millions de cts à l’adresse d’une personne âgée de 52 ans, originaire de la wilaya de Relizane et exerçant ses fonctions comme agent de sécurité dans un établissement à Relizane, apprend-on auprès d’une source sécuritaire qui ajoute que le grief retenu contre cette personne est l’escroquerie avec préméditation. En effet et suite à plusieurs plaintes émanant de plusieurs femmes ,les éléments de la BRI ont pu mettre fin aux agissements de cet escroc notoire et malgré que certaines femmes se sont abstenues de déposer plainte eu égard à leur situation familiale et aussi les traditions de la société .Cet escroc saisissait les places publiques et les espaces de commerce pour attirer ses victimes et se situait à côte de couples à bord de luxueuses voitures avançant à ses victimes que c’est sa sœur en compagnie de son mari et entrant avec ses victimes, il leur avançait qu’il se marierait avec elles. Passe un temps, il avait des excuses et en exemple, il a été victime d’un accident et qu’il avait besoin d’argent pour des besoins. Dans ce sens, les victimes et séparément lui ont prêté de l’argent et voyant que la personne est perdue de vue, elles ont déposé des plaintes séparément tout à signaler que l’escroc usait de 3 numéros de téléphone. La cabale a été trop courte pour cet escroc qui a été arrêté par la BRI en reconnaissant tous ses actes.