TIARET : Un trou financier de 50 milliards de cts découvert à la BADR

Depuis 3 jours, une commission d’enquête et d'inspection relevant de la direction générale de la banque algérienne de développement rural(B.A.D.R) se trouve à Tiaret et a pu confirmer la découverte d'un trou financier estimé à plus de 50 milliards de centimes. Tout à signaler que ce trou financier a été découvert lors d'une inspection de routine, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée qui ajoute que les accusations s'orientent vers le caissier principal, ainsi qu'un chef de service, lesquels ont été auditionnés par des inspecteurs généraux venus d'Alger, et à ce titre, plusieurs fonctionnaires de cette banque dont l'ex-directrice, ont aussi été auditionnés, ajoute notre source qui indique que les opérations de détournements se sont étalées sur plusieurs mois et en étapes. Plusieurs interrogations ont fait surface, eu égard aux normes régissant les caisses qui ne peuvent gérer que 500 millions de dépôt pour les antennes et 1 milliard pour la banque mère. Pour l'heure, la commission d’enquête est à pied d'œuvre pour débusquer d'autres irrégularités, précise notre source.