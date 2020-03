TIARET : Un syndicat de l'éducation dénonce le programme des permanences

Ce dernier précise que les employés assurant le service de permanence, durant les vacances du printemps, allant du 5 mars au 19 avril, se retrouvent exposés à de grands risques dus à la pandémie COVID 19, tout en signalant que ces employés n'ont reçu aucun moyen de prévention de lutte contre le COVID 19, à l'exemple des gants et des moyens stérilisants au niveau des établissements scolaires, a-t-il dénoncé. A cela s'ajoute, affirme-t-il, le grand manque de moyens de transports qui leur permettent de rejoindre leurs familles en temps opportun. Le responsable du syndicat cité a dénonce, aussi, l’absentéisme total des directeurs d’établissement ainsi que des gestionnaires qui devaient faire preuve de vigilance en cette période de confinement, tout en rappelant que des employés victimes de maladies chroniques, ont été sommés d'assumer le service de permanence et ce, en violation de l'instruction ministérielle qui stipule qu’ils sont déchargés de ces tâches de permanence, lit-on toujours dans le communiqué, signé par le président du syndicat des corps communs et des travailleurs de l’éducation, Mr Said Mraim .