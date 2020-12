TIARET : Un stade oublié et des vestiaires reconvertis en logements

En effet, le constat sur les lieux est très critique et de visu remarquable, rien ne paraît illustrer la vocation de ce lieu, qui en 1982, les responsables à l'époque ont réalisé un terrain de hand-ball avec un boulodrome et aussi des vestiaires pour permettre aux équipes, les divers préparatifs. Ce terrain de plus de 1000 m2, qui faisait anciennement les gloires de cette cité, se trouve aujourd'hui délaissé et aucun ni moindre indice, fait refléter la vocation sportive de ce terrain, de surcroît abandonné et nu. Ces dernières années, le voyant abandonné, certaines personnes, au su et au vu de tout le monde, et qui se trouvaient sans logements, ont préféré reconvertir, les vestiaires en logements et quoique certains ont bénéficié de logements sociaux, ces vestiaires demeurent toujours otages à d'autres, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent que ces vestiaires, reconverties en logements font leur voisinage avec une crèche d'enfants, une structure relevant de l'A.P.C de Tiaret et dénommée "les ailes blanches" et s'approvisionnent en énergie électrique et en eau potable, à partir de la crèche, " gratis et incognito". Une autre source nous a informé que l'absence de raccordement des vestiaires à la canalisation des eaux usées , laquelle est défaillante provoque des ruissellements qui menacent les fondations des habitations mitoyennes .Dans ce contexte ,une correspondance a été adressée au wali de Tiaret, qui certainement va découvrir une autre forme de "zone d'ombre" qui a été cousue en toutes pièces par des "prédateurs du foncier" dont le souci est de détourner la superficie de ce stade à d'autres fins tendancieuses . Selon une autre source responsable, cette scandaleuse situation se trouve actuellement dans le viseur des services de sécurité.