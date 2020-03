TIARET : Un sénateur fait un tabac dans un tribunal

L'affaire a vraiment défrayé la chronique et fait le "Buzz" sur tous les réseaux. En effet, le plaignant qui n'est autre que le sénateur de Tiaret, qui se sentant diffamé par un activiste sur Facebook, s'est rapproché du tribunal de K'sar-chellala, à 120 km de Tiaret. Lors de l'audience, il a commencé à "crier" dérangeant le cours des audiences et sans attendre, le président du tribunal a rappelé à l'ordre ce sénateur en lui disant: "cessez de crier vous êtes dans un tribunal" et au sénateur de répondre: "Mr le président j'ai appris à crier parce que j'ai grandi dans une campagne"...Un mobile qui a créé le chaos suite aux fous rires des présents en grand nombre, lesquels se sont interrogés sur l'effet et l'impact de l'immunité parlementaire.