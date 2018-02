TIARET : Un réseau de trafic de faux billets démantelé

Le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret a ordonné la mise sous mandat de dépôt, ce jeudi 8 février 2018, de 8 personnes âgées entre 29 et 45 ans pour les griefs suivants: organisation de bande de malfaiteurs, trafic de billets de monnaie nationale, faux et usage de faux. En effet, ajoute notre source, cette affaire est venue suite à l’exploitation profonde d’ informations ayant parvenues aux éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Hemadia, à quelque 70 km à l’Est du chef-lieu de wilaya de Tiaret, faisant part de l’écoulement de faux billets de 2000,00 dinars algériens dans les milieux et les espaces commerciaux et après de profondes investigations, deux jeunes ont été arrêtés dont l’un exerce le métier d enseignement dans la wilaya de Tissemsilt et sont les deux originaires de la ville de Mahdia. Les aveux de ces deux éléments arrêtés ont été d’un précieux concours et ont permis aux services de police judiciaire de débusquer quelque 20 faux billets de 2000 dinars en possession de l’un d’eux et une ordonnance de prolongement de compétence territoriale a permis aux policiers de se déplacer vers les wilayas de Tipaza et Blida où ont été arrêtés les autres éléments du réseau spécialise dans le trafic de billets de monnaie nationale, indique notre source qui ajoute que plusieurs appareils dont des micro-ordinateurs ainsi que du papier et autres liquides ayant servi aux opérations de falsification, ont été récupérés.