TIARET : Un quinquagénaire tué par le monoxyde de carbone

Le tueur silencieux affirme son omniprésence à Tiaret. En effet, un homme âgé de 50 ans, ayant fraîchement rejoint son logement social, à la cité communément appelée "El-Atrack" et malgré ses incessants appels ,via son téléphone, a été retrouvé mort, des suites de l'inhalation de monoxyde de carbone,apprend-on auprès d'une source généralement bien informée, qui indique que les origines de fuites,ont été visiblement remarquables au niveau d'une tuyauterie et aussi de l'appareil électroménager .Les éléments de la protection civile bien appuyés par les services de police judiciaire,se sont déplacés sur les lieux et ont évacué le corps de la victime vers la morgue de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret, le mardi 2 avril 2019 . Une enquête est en cours et est menée par les services de police scientifique relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret.