TIARET : Un quinquagénaire découvert égorgé

Dans la matinée de ce vendredi 23 août 2019,une personne âgée de près de 50 ans, a été retrouvée morte, égorgée, en plein centre de la ville de Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, append-on auprès d'une source sécuritaire qui ajoute qu'il s'agit d'un militaire gradé et en retraite. Selon des membres de sa famille, la thèse du suicide tient sa place, eu égard à certains problèmes d'ordre psychologique dont il faisait l’objet, cependant, les milieux sécuritaires proches du dossier d’enquête, n'excluent pas la piste du crime et en attente d'autres éléments ,le procureur de la république a ordonné une autopsie pour élucider les tenants et les aboutissants de ce grand événement qui a semé un climat d’inquiétude au sein de toute la population de Sougueur .Pour rappel, le jeune qui a été retrouvé pendu à un arbre, a été identifié, il s'agit d'un jeune, originaire de Tizi-Ouzou et qui travaillait dans une pizzeria, en plein cœur de Tiaret et que les premiers éléments de l’enquête consolident la thèse du crime et que l’enquête est toujours en cours. Nous y reviendrons.