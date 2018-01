TIARET : Un pharmacien, impliqué dans le trafic de drogue

Le magistrat-instructeur près le tribunal de Sougueur a ordonné la mise sous mandat de dépôt des dénommés H.H, M.A et B.A âgés respectivement de 18,24 et 22 ans et sont tous originaires de Sougueur à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Le grief retenu contre ces trois personnes, est la commercialisation de drogue dure lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction ce mercredi 10 janvier 2018. En effet, suite à des informations ayant parvenues au service de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sougueur et faisant part de l’existence de deux jeunes qui commercialisaient des psychotropes de marque Doltram Tramadol et à ce titre, des investigations très approfondies ont été menées par les éléments de la police judiciaire et lesquels en un temps record ont arrêté les deux mis en cause au niveau de la cité «Colonel Amirouche".Le nommé H.H âgé de 18 ans portait un sac à dos dans lequel était enfouie la quantité de psychotropes estimée à 300 comprimés soit 10 paquets contenant chacun 30 comprimés. Ce jeune était accompagné du nommé M.A âgé de 24 ans qui servait d éclaireur et ayant avancé et approfondi les investigations, les services de la police judiciaire ont arrêté le principal fournisseur qui n’est autre qu’un pharmacien âgé de 22 ans et dénommé B.A.