TIARET : Un pharmacien et un infirmier accusés de trafic de psychotropes

Le magistrat-instructeur près le tribunal de Frenda, vient de condamner, en audience directe, un pharmacien et un infirmier à 1 an de prison ferme, pour le grief de possession de drogue dure, a-t-on appris auprès d'une source sécuritaire qui ajoute que suite à des informations faisant part des agissements d'un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement hospitalier, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Frenda, ont arrêté l'infirmier qui avait en sa possession des comprimes psychotropes et lequel a avoué qu'il les a achetés chez un pharmacien à raison de 2.000 dinars et qui sont des tranquillisants , tout à signaler que ces comprimés de psychotropes lui ont été remis sans quelconque ordonnance médicale.