TIARET : Un père écroué pour l’homicide de son fils

En effet, les faits remontent à la nuit du 2 décembre 2018, lorsque toute la cité de"Zaaroura" aurait été informée de l’assassinat d'un jeune, âgé de 32 ans, par son propre père, âgé de 58 ans et retraité. Ce jeune, nous dit-on ,en état d’ébriété aurait provoqué un tapage nocturne et est entré en altercations avec son père, qui dans un moment d’inattention, aurait usé d'un objet en bois pour empêcher son fils d'avancer car il était en possession d'une arme blanche et s'est fait blesser au niveau de la main et des yeux et à ce titre, le jeune a été évacué en urgence à l’hôpital de Tiaret et une fois sorti, les altercations ont refait surface ,tout à signaler que le jeune était diabétique et est tombé , sa nuque ayant percuté la chaussée. Cette chute lui a causé une fracture de la nuque et une hémorragie interne. Cette scène, nous dit-on a fait pleurer la conseillère du juge ainsi qu'un membre du jury, lorsque le père aurait avancé un lot d'arguments prouvant l'impossibilité d'un père de tuer son enfant. L’avocat, maître Hammam Kachir, a plaidé pour l'innocence et a pu réduire la peine demandée de 7 ans à 3 ans de prison ferme. Une affaire qui a fait plonger l'assistance dans un climat de chagrin en signalant que la mère du jeune a renié à tous les droits et est sortie en pleurs.