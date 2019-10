Suite à une décision du ministre de la jeunesse et des sports, désignant le nouveau directeur de la jeunesse et des sports, Mr Bentouati Abdessalem, wali de Tiaret, a procédé à l'installation de Mr Mesdaoui Slimane, dans ses nouvelles fonctions de D.J.S, en remplacement à Mr Mourad Benameur, appelé à occuper d'autres fonctions, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par le responsable de la cellule d'information et de communication du cabinet du wali.