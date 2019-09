TIARET : Un mort et un blessé dans le renversement d’un véhicule

Le mardi 24 septembre 2019,aux environs de 11h, le tronçon routier, relevant du chemin communal ,reliant les 2 communes Madna et Ain-kermes, à quelque 90 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et plus précisément au lieu dit: Oued-difis, a été le théâtre d'un tragique accident, apprend-on auprès des services de la protection civile qui ajoutent qu'une voiture de marque "symbol" a été proie à un dérapage brusque suivi d'un renversement qui s"est soldé par la mort du chauffeur, âgé de 20 ans, sur le coup et son compagnon âgé de 19 ans a été gravement blessé et ont été évacués en urgence par les éléments de la protection civile de l'unité d'Ain-Kermès vers la polyclinique. Une enquête a été ouverte par les services de gendarmerie nationale, territorialement compétents et il est utile de signaler que le corps de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital de Frenda.