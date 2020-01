TIARET : Un mort et 7 blessés dans deux accidents de route

Mardi passé, les services compétents ont enregistré 2 accidents de la route survenus sur le territoire de la wilaya, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. La source ajoute que le premier accident a eu lieu au niveau du CW 2, mitoyen de la localité de Sidi-Allel, relevant de la commune de Sidi-Bakhti, à quelque 67 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, quand une voiture de marque "Mazda" a heurté de plein fouet une moto à son bord 2 jeunes, dont un âgé de 32 ans est décédé sur le coup et l'autre âgé de 24 ans a été blessé et évacué en urgence à l’hôpital. Le deuxième accident s’est produit au niveau du C.W 6, à l’entrée de la commune d'Ain-Bouchekkif, à 17 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret où un rocambolesque tamponnage a eu lieu, illustré par le heurt d'un bus de transport collectif avec plusieurs voitures dont l'une de marque "Dacia-Dester" et l'autre de marque "Peugeot 504". L’accident en question a causé des blessures à 6 personnes, âgées entre 19 et 41 ans, lesquelles ont été évacuées vers l’hôpital de Sougueur, territorialement compétent, précisent nos sources qui indiquent que les éléments de la gendarmerie nationale, ont ouvert une enquête.