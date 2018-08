TIARET : Un mort et 3 hospitalisations suite à une intoxication alimentaire

De source bien informée, on a appris que 4 personnes ont été victimes d une intoxication alimentaire dans une région frontalière entre la wilaya de Tiaret et celle de Laghouat. Ces dernières ont été évacuées d’urgence vers l’hôpital de Sougueur car présentant de sévères symptômes d’intoxication alimentaire après avoir manger un plat de "chekchoukha" et eu égard à la gravité de leur état, les 4 personnes ont été transférées à l’hôpital de Tiaret et juste après leur admission l’un d’eux a rendu l’âme. Notons que les 3 autres victimes sont sous très haute et étroite surveillance médicale, a encore appris le journal "Réflexion" auprès d une source hospitalière qui n a pas indiqué l’identité et l’âge de cette victime d’intoxication alimentaire, c’est le premier cas sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret. Une enquête d’envergure est ouverte en collaboration de tous les services concernés.