TIARET : Un jeune tué d’un coup de poignard en pleine poitrine

Malheureusement, de nos jours une simple altercation verbale, peut se transformer en drame et endeuiller des familles. En effet, c’est ce qui s’est passé au chef-lieu de Tiaret dans le paisible quartier connu sous le nom d’Oued Tolba, où un jeune âgé de la trentaine a été assassiné par un autre jeune homme qui a été arrêté en un temps record par les services sécuritaires compétents. Le meurtre est intervenu suite à une altercation verbale opposant 2 jeunes, qui par la suite a dégénéré jusqu’à ce que l’irréparable se produise. La dépouille a été évacuée vers la morgue de l'hôpital «Youcef Damardji» et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre qui a mis en émoi la population du quartier et de ses environs.