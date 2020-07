TIARET : Un jeune se jette du 3ème étage à Rahouia

Aux environs de 3h30 du matin de ce dimanche, un jeune âgé de 24 ans s'est jeté du 3ème étage d'un bâtiment, situé à la cité "El-Batoir" de Rahouia, à quelque 45 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée. Notre source ajoute que ce jeune a été surpris à l’intérieur d’un appartement par le propriétaire. Pris d'une panique indescriptible, le jeune n'a pas trouvé mieux que de se jeter du balcon, en se donnant la mort, précise notre source, qui ajoute que le jeune s'est mortellement écrasé au sol et n'a été découvert que le lendemain matin, par des passants qui ont été surpris de voir un corps sans vie dans une marre de sang. Une autre source, nous a informés que les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux et ont transféré le corps sans vie vers les services de médecine légale de l’hôpital. Une enquête est actuellement en cours et est menée par les services de la PJ de la sûreté de daïra de Rahouia, en signalant que la victime venait de finir son contrat avec l’armée nationale populaire.