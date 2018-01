TIARET : Un jeune poignarde une fille

De source sécuritaire et en exclusivité, «Réflexion" vient d’apprendre qu’un jeune âgé de 24 ans, a poursuivi une fille et la guettait en surveillant toutes ses actions et juste à sa sortie d’un local commercial, et dans un moment d’inattention de la fille, le jeune s’est servi d un couteau et lui dirigea un coup dans le dos et prit la fuite, laissant la fille tombée par terre et gisant dans une mare de sang. D’urgence, elle n’a dû son salut qu’à une vigilance en l’évacuant vers l’hôpital de Ksar-chellala où elle a reçu les soins nécessaires la sauvant d’une mort certaine. Dans le même sillage, le présumé -auteur de l’acte a été identifié et arrêté et le hic dans cette affaire est que l’auteur de l’acte ignore le mobile selon les premiers éléments de l’enquête qui suit toujours son cours.