TIARET : Un jeune footballeur assassiné à Frenda

Dans la nuit allant du mercredi au jeudi 4 avril 2019,un jeune dénommé B.B,agé de 22 ans, était de retour d'une fête de mariage au niveau de la cité «Les Abattoirs" et en cours de route, il a rencontré un jeune, âgé de 34 ans et lequel était en état d’ébriété et après quelques altercations dont les origines demeurent encore inconnues, le jeune en état d’ébriété, lequel est connu sous le sobriquet"Ould-Echouaffa" lui a dirigé un coup de poignard ,l'atteignant au niveau des reins .Évacué d'urgence à l’hôpital de Frenda, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et eu égard à la gravité de ses blessures, il a été transféré vers l’hôpital de Tiaret où il a rendu l’âme en cours de route ,car souffrant d'une hémorragie interne, en dépit d'une intervention chirurgicale, qu'il a subi à l’hôpital de Frenda apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui précisent que le présumé-auteur du crime a été arrêté et une enquête a été ouverte par les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Frenda. Pour rappel, la jeune victime, était un joueur très connu au sein de l'équipe de football de Frenda(F.C.B.F) et était estimée par toute la population.