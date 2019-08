TIARET : Un jeune découvert pendu à un arbre à Mellakou

Hier, mercredi 21 août 2019,aux environs de 7h30 mn, des citoyens de passage du côté de l’école "Les frères "Ziane" dans un endroit appelé communément «la pépinière», se trouvant dans la commune de Mellakou,à quelque 16 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont découvert le corps d'un jeune, âgé presque d'une trentaine d’années, pendu à un arbre et portant des traces de violence,apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que sitôt informés, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Mellakou,se sont déplacés en compagnie des éléments de la police scientifique, tout à noter que ce jeune n'a pas encore été identifié et que le procureur de la République, près le tribunal de Tiaret, aurait ordonné une autopsie pour déterminer les vraies causes. S’agit-il d'un suicide ou d'un crime déguisé? Seule l’enquête qui a été déclenchée fera dévoiler toute la lumière sur cet événement qui a fait plonger toute la population de Mellakou dans un climat d’émoi et d’inquiétude, en rappelant que ce jeune n'est pas originaire de Mellakou. Pour rappel, la commune de Mellakou a enregistré le plus grand nombre de suicides par pendaison, sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret et dans ce sens, l’on recense quelque 15 suicides, tous âges et des 2 sexes, durant les 10 dernières années.