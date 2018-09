TIARET : Un jeune découvert pendu à Sougueur

De source sécuritaire, l’on apprend que le dénommé B M, âgé de 33 ans, marié et père d’enfants, a été retrouvé pendu au sein de son domicile familial au niveau de la ferme "Borthe" à quelque 2 km de la ville de Sougueur, distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 26 km. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime s’est servit de la ceinture de son pantalon pour mettre fin à sa vie sans que le mobile de ce suicide par pendaison ne soit révélé. Le corps de la victime a été déposé au niveau de la morgue et une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie de Sougueur territorialement compétents Pour simple rappel, c’est le 9ème cas de suicide par pendaison depuis le début de l’année en cours et un repère qui a motivé le mouvement associatif à tirer la sonnette d’alarme et d’ouvrir de sérieux débats.