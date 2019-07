TIARET : Un jeune assassiné et jeté près d'un pont

Dans la nuit allant du samedi au dimanche 14 juillet 2019, des citoyens ont découvert le corps d'un jeune âgé de 34 ans, jeté tout près d'un pont mitoyen d'un bar et gravement blessé. Son thorax portait de profondes blessures, apprend-on auprès de sources sécuritaires qui ajoutent que la victime et de son vivant, était un videur de bar. Évacué en urgence à l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret, la victime a rendu l’âme. Le procureur de la République près le tribunal de Tiaret, aurait ordonné une enquête et le corps de la victime serait au niveau des services de médecine légale, indiquent nos sources qui ajoutent que ces lieux qui se trouvent mitoyens du bar ont été le théâtre de plusieurs crimes, soit 10 en l'espace des 12 dernières années. Pour rappel, il y a 15 jours, des centaines de citoyens et surtout des fidèles d'une mosquée mitoyenne du bar en question, ont adressé une correspondance appuyée par une pétition signée par des dizaines de citoyens et laquelle a été envoyée à toutes les instances concernées, revendiquant la fermeture du bar qui selon eux a rendu la vie cauchemardesque et à l'heure où nous mettons sous presse, l'on apprend que les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, ont arrêté le présumé-auteur de l’assassinat de ce jeune. Nous y reviendrons.