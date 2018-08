TIARET : Un individu incarcéré pour appartenance à un groupe terroriste en Syrie

Le magistrat-instructeur prés le tribunal de Tiaret a ordonné la mise sous mandat de dépôt du nommé A.A, originaire de la ville de Tiaret pour le grief d’affiliation à un groupe de terroristes activant à l étranger et précisément en Syrie, a appris en exclusivité le journal «Réflexion". La source judiciaire a ajouté que le mis en cause a quitté l’Algérie en tant que harrag à destination de la Turquie en passant par la Grèce. C’est au niveau des frontières turques, qu’il a été arrêté par la police turque en compagnie de plusieurs personnes de nationalités arabes. Tout à signaler que le mis en cause a déclaré être de nationalité palestinienne et à ce titre toutes les personnes refoulées ont été sommées de rejoindre les frontières syriennes et à ce niveau ,ces personnes ont été arrêtées par des éléments armés de "jabhat ennoussra" où un élément de cette organisation terroriste a remarqué des traces de mutilation sur les bras du mis en cause, lequel a été auditionné par un Algérien figurant parmi les membres de cette organisation terroriste, où il leur a déclaré que c’est un repris de justice et qu’ il consommait des psychotropes et que sous l’effet de ces derniers, il se faisait des mutilations et après des interrogatoires, ils l’ont photographié et ont posté ses photos sur les réseaux sociaux en compagnie de plusieurs éléments terroristes relevant de "jabhet ennoussra",un mobile qui a nourri les graves accusations retenues contre lui. Après 4 mois d’emprisonnement dans les geôles de "JEBHAT ENNOUSSRA", le mis en cause a été refoulé en Europe où il s’est rendu aux instances sécuritaires de la Suisse, où il a déduit qu’il était recherché par Interpol et de ce pays, le mis en cause a été remis aux autorités Algériennes et a été présenté devant le tribunal compétent de Tiaret, ajoute notre source.