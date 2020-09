TIARET : Un immeuble non raccordé aux canalisations des eaux usées

Les habitants des 140 logements L.S.P, mitoyens de la faculté centrale, relevant de l'université "Ibn-Khaldoun" de Tiaret, ont été fortement surpris de découvrir que leurs habitations, ne sont pas raccordées à la canalisation principale des eaux usées. Cette surprenante découverte a eu lieu lorsqu'un propriétaire d'un local commercial, situé en rez-de chaussée, a remarqué un ruissellement des eaux dégageant des odeurs nauséabondes et les murs du local, prendre une autre couleur et paraissant humides. Sans attendre, il a entamé des travaux de creusement, en signalant que les regards des eaux usées étaient à l'intérieur du local (une première dans les annales de conception) et c'est là, qu'il découvrit que les regards ne sont pas raccordés aux canalisations secondaires et aucune jonction n'existe avec la canalisation principale des eaux usées. Lors de notre déplacement sur les lieux, les habitants de cette cité, nous ont déclaré qu'ils ont découvert cette situation catastrophique qu’en cette journée, et cela dure depuis 10 années et qu'en dépit de plusieurs correspondances, les instances concernées, ont opté pour le silence. Un habitant, nous dira que les eaux usées s'infiltrent dans le bas du bâtiment qui ne comporte pas de caves et stagnent, menaçant à long terme d'un sérieux affaissement. Un autre habitant n'a pas mâché ses mots, la peur de voir un effondrement des logements. Pour rappel, ces logements relèvent de la compétence de réalisation de l'office de promotion et de gestion immobilière, lequel a confié les travaux à une entreprise qui n'a pas ravi ses engagements. Un climat de panique et d’inquiétude s'est installé sur les lieux et cette frauduleuse affaire a fait flamber les réseaux sociaux et pour l’heure, les habitants de cette cité revendiquent une enquête et des indemnisations.