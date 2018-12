TIARET : Un homme et une femme écroués pour charlatanisme

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de K'sar-chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt, d’un homme et d'une femme âgés de près de 40 ans et originaires de communes avoisinantes de la ville de K'sar-chellala pour les griefs de sorcellerie et de profanation du saint-coran, apprend-on auprès d'une source sécuritaire qui ajoute que l'arrestation de ces deux personnes en flagrant délit, a eu lieu suite à des informations qui sont parvenues aux services de police judiciaire de la sûreté de daïra de K'sar-chellala dont les éléments et sans attendre, ont bien surveillé une habitation aux hauteurs de la ville et qui faisait l’objet de suspicion et bien appuyée d'une perquisition dûment signée par le procureur de la république, près le tribunal de K'sar-chellala,ils ont découvert 4 personnes âgées de 50 à 52 ans, originaires de communes relevant de la wilaya de Djelfa, ainsi que la femme propriétaire du logement et un homme qui lui prêtait aide dans ses «fonctions», cependant à la surprise des policiers une autre découverte a été faite et il s'agit de produits liquides inconnus, des livrets de magie noire, d’autres motifs utilisés surtout en sorcellerie et en magie noire et un livre du Saint-coran et lequel portait des écrits incompréhensibles,apprend-on toujours de la même source qui ajoute que les 4 personnes qui ont été trouvées chez les deux mis en cause, ont été appelées à comparaître prochainement devant la justice.