TIARET : Un homme et une femme décèdent du coronavirus

Vendredi 24 avril 2020, deux personnes ont rendu l’âme, au niveau du service de réanimation de l’hôpital "Youssef Damerdji" et il s'agit d'une femme âgée de 68 ans, résidente à la cité "Village Sbagnoul" de Tiaret, et d'un homme âgé de 42 ans, résident à la cité "Ejjafaf" de Tiaret, apprend-on auprès d'une source généralement bien informe. Notre source ajoute que les 2 victimes faisaient objet de traitement, au niveau de l’hôpital qui a connu dernièrement une hausse inquiétante en confirmation de cas et l'on apprend d'une source proche des centres de contrôle que la wilaya de Tiaret, a enregistré au total,5 décès,52 cas confirmés(dont 17 confirmes aujourd’hui)et 40 cas suspects. Une hausse très sensible et qui devient source d’inquiétude pour la population qui manque, faudrait-il le rappeler de moyens de protection et de dépistage. Pour rappel, l’hôpital "Youssef Damerdji",vient de perdre sa vocation et vient d’être affecté en un centre d'accueil des victimes du coronavirus et ce suite à l'affectation de ses principaux services(chirurgie, traumatologie…etc),vers d'autres structures hospitalières reparties à travers le territoire de la wilaya.