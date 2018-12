TIARET : Un faux capitaine de la gendarmerie, arrêté

D'une source sécuritaire , un faux capitaine de la gendarmerie nationale vient d’être arrêté par les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade d'Oued-lili,à quelques 28 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret .Selon les premiers éléments de l’enquête, selon la source, il s'agit du dénommé R.B, âgé de 32 ans et résident à la cité"Lalla Abdia",aux hauteurs de la ville de Tiaret, lequel s'est présenté aux habitants d'un douar"Dridich",à quelque 5 km du chef-lieu de commune d'Oued-Lili,avançant à deux familles en litige avec une autre famille autour d'un problème de foncier et s'est montré capable de le résoudre, en contrepartie d'un montant faisant l’objet de consensus. Un O.K a été émis, cependant rien n'a vu le jour, un mobile qui a incité certains membres d'une famille à déposer une plainte et après une "souricière" réfléchie entamée par les éléments de la gendarmerie nationale,le faux capitaine ayant donné un rendez-vous aux 2 familles, a été arrêté sur les lieux tout en signalant qu'il était en tenue officielle avec le grade de capitaine et selon une autre source sécuritaire, il s'agit d'un ex-auxiliaire qui a quitté les rangs de la gendarmerie nationale, depuis quelques années; mais n'a pas remis sa tenue. Ce faux capitaine comparaîtra prochainement devant la justice. Pour rappel, l’usurpation d’identité de hauts grades militaires a atteint son paroxysme dans la wilaya de Tiaret, où quelque 30 affaires de ce genre ont été traitées par les tribunaux de la wilaya en l'espace des 8 dernières années.