TIARET : Un ex patriote se suicide à ‘’Takhmaret’’

C est à la localité d’El-Melaab, à quelque 9 km à l’Est du chef-lieu de commune Takhemaret, distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 100 km, qu’a eu lieu ce suicide qui a fait plonger toutes les familles dans un climat d’émoi et d‘inquiétude .En effet, ce jeudi 29 mars 2018,le dénommé M.K, un ex-patriote, âgé de près de 62 ans, marié et père de 5 enfants a été surpris de recevoir une notification du tribunal de Frenda, le sommant de quitter son domicile et à payer une indemnité de 2 millions de dinars comme indemnisation a son frère M.S âgé de 58 ans et père d’enfants et ce ; suite aux plaintes successives de son propre frère, et en riposte à cette situation conflictuelle très aiguë, le nommé M.K a bu une quantité d acide connue sous le nom "d’esprit de sel" et pris d’un très grand malaise, il a été évacué vers l’hôpital "Ibn-Sina" de Frenda et eu égard à ses très graves douleurs, il a été transféré vers l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret où il a rendu l’âme quelques minutes après son admission, apprend en exclusivité, le journal "Réflexion" auprès de sources bien informées. Pour rappel, c’est le deuxième cas de suicide similaire en l’espace de 3 mois et dans la même localité.