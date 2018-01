TIARET : Un ex-cadre meurt asphyxié à son domicile

Le monoxyde de carbone tue encore à Tiaret et cela en dépit des incessantes campagnes de sensibilisation menées par plusieurs services. En effet, le dénommé Achour Houari a été retrouvé mort à son domicile, situé au niveau de la route menant vers Alger, dans la nuit du mercredi au jeudi. La victime, âgée de 44 ans, célibataire, était un ancien cadre de la direction des travaux publics et selon une source hospitalière, le décès est dû à l’inhalation du gaz de monoxyde de carbone. Son corps a été déposé au niveau de la morgue de l’hôpital de Tiaret et une enquête a été ouverte par les services de la police scientifique relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. Pour rappel, c’est la 4ème victime du monoxyde de carbone en l’espace de 5 jours à la ville de Tiaret.