TIARET : Un étudiant agresse le directeur d’une cité universitaire

Le diktat et le recours à la violence prônés par certaines organisations estudiantines n’est pas prêt de finir et certains membres de ces organisations veulent coûte que coûte imposer leurs lois et faire main basse sur l’université et les exemples pleuvent de toutes parts comme ont tenu à nous informer les responsables de départements ainsi que des directeurs de résidences universitaires comme c’est le cas du directeur de la résidence universitaire "Sellami Dine" connue sous le nom de "Karmane 3",eu égard à sa proximité de la banlieue "Karmane". En effet, ce directeur et depuis son installation à la tête de cette résidence pour filles étudiantes n’a cessé d’appliquer à la règle les instructions et le règlement intérieur régissant les résidences universitaires pour filles et dernièrement, un étudiant relevant d’une organisation estudiantine, s’est présenté au bureau du directeur et l’a agressé et ne s’arrêtant pas à ce point, cet étudiant a violé toutes les règles du civisme causant une grande panique à l’intérieur du bureau, ce qui a valu l’intervention rapide des employés et des agents de sécurité qui ont fait sortir de force cet étudiant qui immédiatement a fait l’objet d’une plainte déposée par le directeur de la résidence universitaire et selon une source sécuritaire, on apprend en exclusivité qu’une étudiante qui aurait des liens intimes avec cet étudiant a rejoint la résidence dans une heure tardive, soit aux environs de 21 h et que ce retard doit être justifié par une autorisation, chose qui n‘a pas eu lieu et cet étudiant a voulu imposer son point de vue et actuellement le dossier est entre les mains de la police judiciaire relevant de la dixième sûreté urbaine de Tiaret apprend-on toujours auprès de la même source sécuritaire.