TIARET : Un enseignant sous les verrous pour apologie au terrorisme

En exclusivité, «Réflexion", vient d’apprendre auprès d’une source sécuritaire que le magistrat-instructeur près le tribunal de Sougueur a ordonné la mise sous mandat de dépôt du dénommé F.A.A, âgé de 29 ans, résident à Sougueur, pour le grief apologie au terrorisme. Le mis en cause, ajoute la même source, exerçant ses fonctions comme professeur de Physique au sein du lycée "Bouchareb Naceur" et était sous la loupe de la gendarmerie nationale dont l’équipe de cybercriminalité suivait ses écrits subversifs sur sa page Facebook et après l’exploitation profonde de ses écrits ainsi que des investigations menées par la direction de la gendarmerie nationale ont abouti à son arrestation. Pour rappel, quelque 11 personnes ont été écrouées pour les griefs de soutien logistique et apologie au terrorisme et ce, depuis l’attentat-kamikaze qui a ciblé le siège de la sûreté de wilaya et lequel a fait deux policiers morts, tout à noter que la nouvelle commission de sécurité est à pied d’œuvre et a pu en un temps record démanteler 3 réseaux de soutien au terrorisme à Tiaret et ses environs.