TIARET : Un enfant de 10 ans se suicide à Kharrouba

Quelques instants après la prière de l’Icha, ce lundi 5 février 2018, une information est tombée faisant état du suicide d’un enfant de 10 ans. Cette horrible nouvelle a mis la localité de Kharrouba qui recense quelques 5000 âmes et distante du chef-lieu de commune de Mechraa-Sfa de près de 9 km, dans un climat d’émoi, de chagrin, et surtout d’inquiétude. Evidemment, cette information s’est répandue comme une trainée de poudre En effet, l’enfant en question, âgé de 10 ans, et scolarisé en 5eme année fondamentale, ne souffrait d’aucune perturbation psychologique. Il est semble-t-il monté sur une brouette, en s’approchant d’un figuier, près de son domicile familial, sur lequel était accroché une corde ayant servi à des enfants du voisinage comme balançoire. Dans un moment d’inattention, ce dernier s’est donné la mort en se servant de la corde en question et en dégageant la brouette sur laquelle il est monté. La dépouille mortelle de l’enfant a été déposée à la morgue de l’hôpital compétent, tandis qu’une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Mechraa-Sfa, a-t-on appris auprès de sources généralement bien informées qui écarte la thèse du suicide liée au jeu de la baleine bleue". Pour rappel, cette localité a déjà enregistré 3 suicides, en l’espace de 10 ans.