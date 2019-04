TIARET : Un dealer condamné à 2 ans de prison à Rahouia

Agissant sur informations, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daira de Rahouia, à quelque 45 km du chef lieu de wilaya de Tiaret, ont arrêté le dénommé K.A, 24 ans et en sa possession 2,02 grammes de kif traité. Présenté par devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, en audience directe, le mis en cause a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de centimes, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par la cellule de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, le lundi 1 avril 2019.