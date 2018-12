TIARET : Un corps sans vie découvert à Mahdia

Très tôt dans la matinée de ce lundi 17 décembre 2018, quelques citoyens voulant rejoindre respectivement leur lieu de travail dans la commune de Mahdia, à quelque 45 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont découvert sur leur passage, un corps sans vie et lequel a été vite identifié par certains d'entre-deux. En effet, il s'agit du nommé R.N, âgé de 26 ans et originaire de la ville de Mahdia et sitôt informés, les éléments de la protection civile et en urgence se sont déplacés sur les lieux et ont transféré la victime vers les services de médecine légale et les policiers aussi étaient présents après avoir été informé et l'on apprend qu'une enquête approfondie est menée par les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Mahdia pour connaitre les tenants et les aboutissants de cette affaire qui vient de semer un climat d’inquiétude au sein de la paisible population.