TIARET : Un chauffard tue un agent communal

Aux environs de 6h de ce samedi 7 avril, le jeune Djamel, agent communal spécialisé en réparation de l’éclairage public au niveau de l’APC de Tiaret, a rendu l’âme suite à ses graves blessures après avoir été projeté à partir de la cage du camion "Lacel" destiné à la réparation des lampes. Le choc a été si violent que le jeune projeté s’est écrasé sur le sol. L’échelle du camion a été heurté de plein fouet par un chauffeur qui était à bord d une voiture de marque "Hilux" laquelle roulait à vive allure et n’a pas voulu s’arrêter au niveau d’un barrage dressé par la police au niveau du rond-point menant à la commune de Mechraa-Sfa et selon une source sécuritaire, ce jeune, âgé de 27 ans, et qui était à bord de cette "folle" voiture était sous l’effet de l’alcool et fuyant les policiers. Il a doublé de vitesse pour endommager tout ce qui était dans sa direction et à ce titre, quelque 8 voitures ont été endommagées suite à son passage pour qu’en fin de cabale se heurter au camion destiné à la réparation de l’éclairage

public.