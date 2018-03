TIARET : Un an de prison pour le faux capitaine des Douanes

Le juge près le tribunal de Tiaret et en audience ouverte vient de condamner un jeune originaire de la wilaya de Relizane, à une année de prison ferme après une mise sous mandat de dépôt, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction ce dimanche 18 mars 2018 et pour usurpation de fonction et escroquerie. En effet, suite à deux plaintes déposées par deux femmes, les services de police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret ont tendu à ce jeune une véritable souricière en compagnie des deux femmes âgées respectivement de 25 et 27 ans et originaires de Tiaret et lesquelles l’attendaient au niveau de la gare routière pour lui remettre un chèque de 20.000 dinars et une fois descendu du bus, le jeune s’est retrouvé entre les mains de la police qui était en civil. Tout à noter que durant les communications téléphoniques, ce jeune s’est déclaré être un pédiatre au niveau d’un établissement hospitalier d’Oran pour une femme et pour l’autre il a avancé être un capitaine des douanes au niveau de la direction régionale et tout ce scénario pour des promesses de mariage, des illusions qui finissent par un "mirage" de prison.