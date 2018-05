TIARET : Un agent communal écrasé par un camion

Aux environs de 22h30 mn de la nuit du mercredi 2 mai 2018 allant au jeudi, le camion transportant la collecte des ordures ménagères de la ville de Tiaret et lequel se diriger vers le centre d’enfouissement technique situé au niveau de la région d’Ain-Guesma , a marqué un arrêt des suites d’une panne non localisée et à cet effet, les agents communaux sont descendus pour s’enquérir de la situation et dans un moment d’inattention, le camion a perdu tout contrôle et est revenu écrasant mortellement le nommé K.H, âgé de 25 ans qui a rendu l’âme sur le coup. Pour rappel, les agents communaux relevant des collectivités locales font l’objet d’un climat d’insécurité et sont exposés à de réels dangers en soulignant qu’ils relèvent du dispositif du filet social, ce qui accentue la douleur de leurs familles et l’on se rappelle de l’agent communal décédé le mois écoulé des suites d’un accident de voiture alors qu’il réparait des lampes pour l’éclairage public ou un autre cas de celui qui a été écrasé par un camion benne-tasseuse alors qu’il était en plein exercice de ses fonctions ou un autre encore mort écrasé sous les pneus à Frenda et un autre à Aïn Kermes et pour l’heure, les responsables des collectivités locales sont interpellés à revoir les normes de sécurité et aussi à lancer un débat sur le statut social de ces jeunes qui décèdent dans des conditions critiques laissant des familles en proie à la misère et l’inquiétude, apprend-on de sources concordantes.