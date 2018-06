TIARET : Un adolescent met fin à sa vie à Frenda

Après un combat qui a duré 3 jours, le jeune âgé de 16 ans vient de rendre l’âme ce jeudi 7 juin 2018, aux environs de 16h en cours d’évacuation vers le CHU de Sidi Bel Abbès, après avoir été transféré à partir de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret. Ce jeune et suite à des complications après avoir bu de l’acide, communément appelé "esprit de sel" au sein de son domicile à Frenda, a été pris de grands malaises et a séjourné à Tiaret pendant 24h et eu égard aux grandes douleurs, il a été évacué comme cité ci dessus, apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que le jeune vivait beaucoup de problèmes et était proie à des problèmes familiaux cruciaux et beaucoup de milieux à Frenda, se sont interrogés sur le choix du mois de Ramadan pour commettre ce suicide qui a fait plonger toute la ville et les régions environnantes dans un climat d’émoi et d’inquiétude.et en parallèle, certaines sources avancent qu’avant le passage à l’acte, le jeune a fait une virée et a acheté les vêtements de l’Aid. Faudrait-il rappeler que le procureur de la république près le tribunal de Sidi Bel Abbès a ordonné une autopsie et l’enquête est menée par les services de police judiciaire territorialement compétents.