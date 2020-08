TIARET : Un accident fait 02 morts et 02 blessés à Ain D’eheb

Un homme et sa femme ont été tués et leurs deux fils ont été blessés dans un accident de la route. Le mari âgé de 39 ans et sa femme de 38 ans sont morts sur le coup, tandis que leurs deux enfants, âgés de 6 et 4 ans, ils ont été blessés. L’accident est survenu avant-hier, au niveau de la route nationale No 23 dans la région de Ain Deheb dans la wilaya de Tiaret, dans une déviation quand le véhicule de marque ‘’Kia Picanto’’ a dérapé et s’est retourné sur lui-même. Les blessés ont été conduits à l’hôpital, par les éléments de la protection civile, tandis que les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue du même établissement de santé. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les causes de cet accident.