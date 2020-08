TIARET : Trois voleurs écroués à Ain Kermes

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Frenda, territorialement compétent, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 3 personnes, retenant contre elles, les griefs de vol qualifié et recel, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services de communication relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, précise le communiqué, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra d'Ain-Kermes, à 70 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont été destinataires d'une plainte, émanant du dénommé M.A,33 ans, faisant part d'un vol commis par des inconnus, qui la nuit aidant, se sont infiltrés dans son local de vente de cosmétiques et parfums et se sont emparés d'un montant de 59 millions de centimes, puis ils se sont évaporés dans la nature. Suite à cela, de profondes investigations ont été entamées par les services de police judiciaire qui ont pu en un temps record, identifier les 3 éléments de la bande qui ont été arrêtés et un montant de 8 millions de centimes a été récupéré, lit-on toujours dans le communiqué.