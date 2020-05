TIARET : Trois responsables de l’AADL limogés

Les habitants de la cité "A.A.D.L", étaient très surpris de voir une scène des plus insolites, en direct et partagée sur tous les réseaux sociaux, et plus particulièrement FACEBOOK. En effet, l'effondrement partiel du fronton du bâtiment N°10 de l'immeuble et son écrasement sur le sol, juste à l'entrée du bâtiment, a suscité le mécontentement et les inquiétudes de toute la population y résidente et bienheureusement aucun dégât humain n'a été signalée. Sans attendre, la direction générale de l'A.A.D.L a vite réagi et le PDG a mis fin aux fonctions de 3 responsables. Il s'agit du directeur régionale de l'unité de Tiaret, le chef du projet ainsi que le directeur des projets avec la possibilité d'une poursuite judiciaire, tout en notant que l'entreprise de réalisation de ce bâtiment se trouve actuellement dans une situation critique après avoir été qualifié de tous les maux et ce suite aux tricheries dans la réalisation.