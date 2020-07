TIARET : Trois arrestations et saisie de 02 foreuses de puits

Agissant sur informations, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade d'Oued-Lili, appuyés par ceux de la 3eme section de la brigade d'intervention rapide, se sont déplacés à l'E.A.C "Hadj Boucif", située à la commune d'Oued-Lili, à 28 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret où ils ont pris une personne en flagrant délit de fonçage d'un puits, sans aucune quelconque autorisation. Cette personne a fait recours à une sondeuse- foreuse, électrique et de petit modèle, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par les services de communication, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret, qui précise que la sondeuse-foreuse (Degaga) a été saisie et mise en fourrière au niveau du parc communal, un procès-verbal a été dressé à l'encontre du propriétaire de l'engin en question et sera prochainement présenté devant le tribunal. La deuxième affaire, a été traitée par les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Mahdia, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, bien appuyés par la 3eme section de la brigade d'intervention rapide, qui se sont déplacés au douar "Oued-Foul, relevant de la commune de Sebaine et ont interpellé 2 personnes, qui usant d'une "Degaga" de fabrication artisanale, ont foré illicitement un puits. A ce titre, cet engin a été saisi et mis en fourrière dans le parc communal. Les 2 personnes interpellées, seront présentées prochainement devant le tribunal de Tiaret, lit-on dans le communiqué.