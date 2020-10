TIARET : Tentative d’enlèvement d’une fillette à la cité ‘’Badr’’

Selon une source généralement bien informée, une fille âgée d'à peine 8 ans, jouait dehors prés du bâtiment où elle habite, lorsqu’elle a été interpellée par son frère qui lui a remis des baguettes de pain, en lui disant de les faire monter au domicile familial. En escaladant les escaliers, pour rejoindre son appartement, elle s'est trouvée face à face avec un individu portant un gilet et une casquette, le visage couvert d’une bavette, le rendant inconnu. . L’inconnu a pris la fillette en question dans ses bras et lui a fermé la bouche, ignorant qu’elle était surveillée de très près, à travers la fenêtre, par sa mère qui a commencé à crier, appuyée par des cris de femmes du voisinage. A ce moment, le kidnappeur a lâché la fille et a pris la fuite, laissant les habitants de la cité "Badr " sous le choc. Une enquête a été ouverte par les services de police judiciaire.