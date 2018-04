TIARET : Témoignage des membres de la famille d’une victime du crash

En effet, un membre nous dira: "le père et la mère du gendarme chahid ont été convoqués ce jeudi 12 avril 2018 au niveau de l’hôpital militaire d’Ain-Naadja" pour subir des tests d’ADN en vue de l’identification de leur enfant, le chahid gendarme et à cet effet, ils ont loué un taxi clandestin de surcroît à raison de 6.000 dinars. Un autre membre, nous dira "regardez l’état où se trouve notre douar, même pas une tente pour accueillir les hôtes venus présenter leurs condoléances et à ce jour, nous vivons un manque d’eau et le coût de la citerne est de 1.200 Dinars en dépit d’un forage mal exploité et nous sommes en attente d’autorisations de forage. Un autre membre tonne en notre présence, notre grand calvaire demeure le chemin qui nous relie à la commune et qui demeure impraticable en période d’intempéries. Un autre oncle du chahid nous dira: "le chahid comptait se marier cet été prochain, mais le destin a voulu autrement. Un ancien ami enseignant du chahid nous a aussi déclaré ceci:"j ai peur qu’un jour l’avion qui nous transporte chutera et nous rejoignons difficilement les endroits de travail. Un autre, nous a fait rappeler que le gendarme chahid a exercé ses fonctions à Mila et Batna et puis il a été affecté à la brigade de Ghar-Djibilet à près de 150 km de la ville de Tindouf et qu’il était parmi nous en période de congé, quelques moments de silence s’ensuivent et au tour d’un autre cousin du chahid de nous révéler que leurs enfants vivent le calvaire et que l’unique enseignant ne rejoint pas l’école en période d’intempéries et que lui seul donne les cours aux élèves de 1ère, 2ème ,3ème et 4ème années fondamentales et que les 4 et 5ème années, leurs enfants suivent les cours à la commune de Hemadia tout à signaler que le transport scolaire fait défaut et à l’heure où nous mettons sous presse, les habitants du douar "Ouled Morsli" nous ont priés de rester pour d’autres informations mais en vain. Pour rappel, plusieurs projets demeurent pris en otage, eu égard au blocus que connait l’APC de Hemadia gérée pour l’instant par l’unique femme maire sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret Ce Douar recense quelque 60 familles qui vivent un calvaire insupportable tout le long de l’année et reflété par l’ état fortement dégradé de l’unique chemin en tuff qui relie les habitants du douar au chef-lieu de commune Hemadia et long de plus de 6 km, tout à signaler que la commune de Hemadia est distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 80 km.