TIARET : Saisie de psychotropes et deux dealers écroués

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 2 personnes: A.F,28 ans et B.A,30 ans, originaires de Tiaret, pour les griefs : détention et commercialisation de drogue et de kif traité, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret qui précisent que les éléments de la police judiciaire ,relevant de la 1ère sûreté urbaine et agissant sur informations, ont arrêté les 2 mis en cause et lors d'une fouille, ils ont découvert en leur possession: 20 comprimés de psychotropes, tout à signaler qu'une ordonnance dûment signée par le procureur de la République du même tribunal a permis la découverte de 124 comprimés ainsi qu'un montant de 20.500 dinars considéré comme recettes suite aux ventes opérées et ce, au sein des deux habitations ciblées par la perquisition, lit-on toujours dans le communiqué.