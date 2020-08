TIARET : Saisie de près de 9 kg de kif et 04 arrestations

Agissant sur informations, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Tiaret, ont arrêté 2 personnes qui étaient à bord d'un véhicule, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services d'information, de communication et des relations générales relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. Le contrôle d'affiliation et d’identité, ainsi qu'une fouille minutieuse de la voiture, ont permis aux policiers, la découverte d'une quantité de kif traité, estimée à 8 kg 840 grs, ainsi qu'un montant de 920 millions de centimes. Ces 2 personnes comptaient écouler le kif traité au niveau de la ville de Sougueur. Les profondes investigations menées par les éléments de la BMPJ, ont permis d'identifier 2 autres personnes ayant des liens avec les personnes passées aux aveux, et une ordonnance de perquisition dûment signée par le procureur de la République a permis la découverte de 96,2 grammes au sein du domicile d'un élément des personnes arrêtées. La quantité globale saisie est de l'ordre de 936,2 grammes de kif traité. Ces 4 mis en cause dont l'âge varie entre 28 et 38 ans, ont été présentés devant le magistrat-instructeur qui a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 2 d’entre-elles et 2 autres ont été placées sous contrôle judiciaire, lit-on toujours dans le communiqué.