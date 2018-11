TIARET : Saisie de près d’un demi-kilo de kif à Medrissa

Les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Medrissa, à quelque 70 km au Sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret et dans le cadre de lutte contre la criminalité en milieu rural et urbain, ont arrêté une voiture suspecte au niveau du tronçon routier reliant la commune de Medrissa à la commune d'Ain-Dehab et à son bord 3 personnes. Les procédures de contrôle d’identité ainsi que la fouille au peigne fin a permis la découverte de 460 grammes de kif traité, 70 comprimés de psychotropes, des outils fins pour découper le kif traité, des gants en plastique, ainsi qu'un montant de 21 millions de centimes. Présentés devant le magistrat-instructeur près le tribunal de Sougueur territorialement compétent, les 3 mis en cause ont été mis sous mandat de dépôt et un autre impliqué dans cette affaire est actuellement en fuite, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, hier samedi 17 novembre 2018 par les services de communication relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret.