TIARET : Saisie de plus de 120.000 unités de pétards à Frenda

Dans le cadre de lutte contre le marché informel et le commerce illicite de produits portant atteinte à la santé de la population ,les éléments de la PJ de la sûreté de wilaya de Tiaret, en collaboration avec ceux de la brigade mobile de la PJ ,relevant de la sûreté de Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, lors d'une patrouille combinée ,ont arrêté le dénommé ,M.A ,âgé de 25 ans , qui exposait sa marchandise ,illustrée de pétards ,toutes formes et toutes catégories , sur un trottoir ,sans aucune documentation justifiant l'activité .Une grande quantité de pétards estimée à 121.160 unités a été saisie, ,lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction ,par les services de communication ,relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. Présenté par devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Frenda, lors d'une comparution directe ,le mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire ,précise le communiqué.